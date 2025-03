Marido acusado do assassinato de Agnes Tirop desaparece

Em outubro de 2021, com apenas 25 anos, a atleta de nível internacional, vencedora duas vezes do bronze mundial dos 10.000 metros (2017 e 2019) e quarta nos Jogos Olímpicos de Tóquio (2021) nos 5.000 metros, foi encontrada morta esfaqueada em sua casa em Iten, célebre local de treinamentos de corridas de fundo no vale do Rift.