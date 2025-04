Botafogo perdeu por 1 a 0 para a Universidade de Chile. Vitor Silva / Botafogo

A Libertadores 2025 começou para mais dois brasileiros nesta quinta-feira (2). O Botafogo perdeu para a Universidade de Chile, fora de casa, por 1 a 0. Já o São Paulo, na Argentina, bateu o Talleres, também pelo placar simples.

Derrota no Chile

Atual campeão da América, o Botafogo não começou bem. No Estádio Nacional, em Santiago, o time carioca acabou derrotado por 1 a 0 para a Universidad do Chile.

A La U marcou seu gol no segundo tempo, com Di Yorio, ex-Ahletico-PR. Assim, o Botafogo está em terceiro no Grupo A da Libertadores. O Estudiantes, que venceu o Carabobo por 2 a 0, é o líder.

Vitória na Argentina

Alisson marcou o gol que deu a vitória ao São Paulo. Rubens Chiri / Saopaulofc.net

Em Córdoba, na Argentina, o São Paulo venceu o Talleres por 1 a 0, com gol do volante Alisson. Com o resultado, igualou a pontuação do Libertad no Grupo D.

No primeiro tempo, Calleri marcou, mas estava impedido. O tricolor paulista só balançou as redes na metade do segundo tempo. Alisson, na entrada da área, finalizou colocado e contou com ajuda do goleiro Herrera.