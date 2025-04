O Grêmio precisa e pode jogar mais

Desempenho. Esta é uma palavra desconhecida no vestiário do Grêmio . Ou ganha porque o goleiro faz milagres ou ganha porque o adversário é muito ruim. Conseguiu tomar um gol de um jogador de 40 anos e fora de forma.

Fez três pontos no domingo no Brasileirão e fez três pela Sul-Americana. Mas se pode ver que o time precisa e pode jogar mais. Com esta bolinha não vai a lugar nenhum. Tem muito para melhorar. Quinteros não faz com estes jogadores um time de futebol. O torcedor sabe que aquilo que está vendo fica muito longe da história do seu clube.