Flamengo derrota o Minas e conquista o título da Copa Super 8 pela quarta vez na história

O placar final foi de 64 a 61 para os cariocas. Yuri Reuters / LNB

Em um jogo emocionante, decidido nos instantes finais, o Flamengo derrotou o Minas Tênis Clube neste sábado (1º) e garantiu o título da Copa Super 8 pela quarta vez na história, repetindo as vitórias de 2018, 2021 e 2024. A partida, na Arena UniBH, acabou 64 a 61 para os cariocas.

A competição reuniu os oito melhores clubes do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB), que se enfrentaram em jogos eliminatórios.

Com 10 pontos, 10 rebotes e sete assistências, Alexey Borges foi eleito o MVP da Copa Super 8.

— É um momento incrível, uma grande sensação. Ser campeão é sempre muito gratificante, é difícil falar, mas essa equipe foi realmente muito bem. Manteve a cabeça fria nos momentos difíceis do jogo e mereceu essa vitória. Parabéns também ao Minas pelo campeonato que está fazendo, pelo jogo duríssimo, vendeu caríssimo. Acho que qualquer um poderia ter saído com a vitória e o nosso mérito foi fechar bem o jogo e conseguir essa vitória — comentou o jogador que terminou o torneio com médias de 12 pontos, 5,6 rebotes e nove assistências para uma eficiência de 21,3 por jogo.

Como foi a decisão

Os primeiros 10 minutos da decisão foram de puro nervosismo. As equipes cometeram alguns erros e demoraram para se ajustar em quadra, com as defesas se sobressaindo aos ataques. Um pouco melhor, o time mineiro terminou na liderança do placar ao final do primeiro período (13 a 10), com destaque para as atuações de Hollowell e Scott Machado, que saíram do banco de reservas.

O cenário continuou parecido no segundo quarto e as defesas seguiram predominando. A diferença no placar era proporcionada por Scott Machado. O armador converteu uma bola do perímetro e, na sequência, encontrou Rafael Mineiro livre para outra bola tripla.

Foi necessário o técnico Gustavo de Conti pedir um tempo para buscar uma correção na equipe carioca. Os times trocaram cestas nos instantes finais do período e foram para o intervalo com cinco pontos de vantagem para os mineiros no placar: 30 a 25.

Assim como aconteceu na semifinal contra o Sesi Franca, o Flamengo voltou em uma rotação altíssima para o terceiro período e anotou uma corrida de 4 a 0. Mas o Minas reagiu com Franco Baralle. Em grande fase, o argentino anotou nove pontos seguidos e colocou oito de vantagem no placar (39 a 31).

Após um pedido de tempo, o Flamengo equilibrou novamente o jogo e foi para o último quarto quatro pontos atrás no placar (47 a 43), mesmo com duas bolas certeiras de Danilo Fuzaro do perímetro.

Armador argentino do Flamengo, Franco Balbi abriu os 10 minutos finais com uma bola de três pontos, mas Arengo e Fuzaro responderam na sequência. Jordan Williams converteu uma bola do perímetro com passe de Balbi para virar o jogo (55 a 54) com pouco mais de seis minutos para o cronômetro zerar.