Com polêmica, Thiago Wild perde do 19º do mundo, e França abre 2 a 0 na Copa Davis

Número um do Brasil e 76º do mundo, Thiago Wild fez um segundo set equilibrado com Arthur Fils, 19º do ranking, neste sábado (1º), pela fase classificatória da Copa Davis, mas foi derrotado por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/4, em 1h07min. O jogo foi marcado por decisões polêmicas da arbitragem e, no cumprimento na rede após o jogo, Wild questionou o rival que não apontou um suposto erro do árbitro.