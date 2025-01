Simeone cita regulamento ao comentar casos de Dani Olmo e Pau Víctor, do Barça

O técnico argentino do Atlético de Madrid, Diego Simeone, citou nesta sexta-feira (3) o regulamento para defender que todos os clubes devem competir em igualdade de condições, numa referência à inscrição de Dani Olmo e Pau Víctor como jogadores do Barcelona.

"Esperamos simplesmente que as regras sejam mantidas para todos e não tenho dúvidas de que será assim. Se tiver que continuar jogando, será bem-vindo e se as regras disserem não, então não poderá jogar", declarou ele em entrevista coletiva antes da partida contra o Marbella nos 16-avos de final da Copa do Rei.