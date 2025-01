Salah quer vencer a Premier League em seu 'último ano' no Liverpool

O atacante de 32 anos destacou que o seu principal objetivo na temporada é reconquistar o trono do Campeonato Inglês, mais até do que a Liga dos Campeões da Europa.

"Por enquanto sim. São os últimos seis meses [do contrato]. Estamos longe de qualquer progresso [quanto a uma eventual renovação]. Temos que esperar para ver", declarou o atual artilheiro (17 gols) e melhor assistente (13) do Campeonato Inglês.

Salah chegou ao Liverpool em 2017 e disse que se sentiu "decepcionado" com a falta de urgência do clube para renovar com ele. O contrato termina em junho e desde o dia 1º de janeiro está legalmente autorizado a conversar com outros clubes visando a próxima temporada.