Ryan Francisco faz 2 gols de cavadinha, São Paulo bate o Criciúma e vai à final da Copinha

Ryan Francisco colocou o São Paulo na final da Copinha. Com duas cavadinhas em cobrança de pênalti nos minutos finais da partida, o garoto, tido como um fenômeno da base são-paulina, garantiu a vitória de virada sobre o Criciúma por 2 a 1 nesta terça-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O time tricolor é o primeiro finalista da competição. O seu rival sairá do duelo entre Corinthians e Grêmio, que se enfrentam na quarta-feira.

"Cara, fui um pouco ousado. Muito difícil naquele momento. Muitos pensam em tudo que pode acontecer, fui feliz demais", disse o protagonista do jogo sobre a frieza com que converteu os dois pênaltis. "Seguimos firme. Quando tinha a possibilidade do (segundo) pênalti, pensei que ele não ia ficar, fiz a cavada e fui muito feliz".

Na fase de semifinais foi acrescentada a ferramenta do VAR e ele foi decisivo para marcar dois pênaltis para o São Paulo. Com 10 gols marcados na competição, Ryan Francisco mostrou qualidade para ousar nas duas cobranças nos minutos finais. Entretanto, o atacante recebeu o terceiro amarelo e está fora da final.

Acostumado a começar em ritmo forte, a garotada do São Paulo sentiu a questão física. Sem conseguir se impor em campo, fez um jogo parelho contra o Criciúma, rondando bastante a área, apostava no jogo aéreo, mas sem conseguir ser efetivo nas finalizações.

A volta do intervalo foi marcada pela queda de energia nos refletores, aos seis minutos. Depois de 20 minutos de paralisação, a bola voltou a rolar e com muita intensidade.

O Criciúma tentava de todo jeito manter a bola no ataque e cadenciar a partida. Mas na reta final a pressão do São Paulo deu resultado. Após cruzamento, a bola bateu na mão de Capella e após revisão no VAR, o pênalti foi marcado. Ryan Francisco bateu com cavadinha e deixou tudo igual, aos 44. E o VAR apareceria de novo nos acréscimos. Em novo pênalti, desta vez em Paulinho. Ryan Francisco bateu de novo, de cavadinha, e colocou o São Paulo na final da Copa São Paulo. Festa da torcida tricolor.