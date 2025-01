Quem é Leonardo Jardim, técnico português cotado para assumir o Cruzeiro

Após a demissão de Fernando Diniz, o Cruzeiro está em busca de um novo técnico, e o nome de Leonardo Jardim, treinador de 50 anos, tem ganhado força nos bastidores do clube.

A oferta de dois anos de contrato feita ao comandante português ainda depende de uma liberação do Al Ain , clube onde Jardim está, para avançar.

Experiência e conquistas

Com uma vasta experiência no futebol europeu e no Oriente Médio, Leonardo Jardim é conhecido por seu trabalho em clubes como Sporting, Olympiacos e Monaco.