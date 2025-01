Oscar é apresentado pelo São Paulo e nega mágoa após saída conturbada: 'Sempre recebi carinho'

De volta ao São Paulo 15 anos após acionar o clube na Justiça para sair rumo ao Internacional, o meia Oscar, 33 anos, foi apresentado nesta terça-feira, em Orlando, nos Estados Unidos, e negou que o retorno ao clube que o lançou no futebol tenha sido motivado por um desejo de mudar os rumos de sua história com a torcida.

Formado em Cotia, o jogador afirmou que sempre teve um carinho especial pelo São Paulo e que os são-paulinos retribuíram da mesma forma. "Isso nunca me assombrou, não tenho mágoa e sempre fui tratado com carinho. Espero retribuir com meu melhor futebol, fazer grandes jogos e ganhar títulos", comentou o jogador, nesta terça-feira, durante sua apresentação.

"Mesmo quando saí no passado, sempre fui tratado com carinho. Morei no Morumbi, em Cotia e na Barra Funda, então é um clube muito especial para mim. Estou muito feliz de representar essa camisa novamente", afirmou Oscar, ressaltando que nunca esteve distante do clube do qual é torcedor. "Fui ao Morumbi no ano passado, com meu filho, sempre ia nas férias. Meu filho, inclusive, foi um peso importante para essa volta, assim como a torcida. Voltar para o clube em que comecei é mais que um sonho."

Com passagens pelo inglês Chelsea e pelo Shanghai Port, da China, o meia destacou a opção em defender a equipe comandada por Luis Zubeldía, apesar do interesse de outros clubes.

"O Zubeldía me ligou antes mesmo de acertar e me mostrou como eu encaixaria no time e poderia ajudar. A gente fica feliz quando passa essa confiança", disse. "Tive outras oportunidades, mas o São Paulo sempre me deu suporte desde o início da conversa. Também sei da importância da Libertadores, além de poder competir nos melhores campeonatos no Brasil."

Na última temporada, Oscar fez 39 jogos pelo Shanghai Port, contribuindo com 16 gols e 29 assistências. O novo camisa 8 acredita que, se repetir o bom desempenho no clube tricolor, poderá até retornar à seleção brasileira.

"Fui o jogador com mais assistências no mundo no ano passado, trabalho para sempre ajudar o companheiro melhor colocado a fazer gol, buscar a melhor opção para o time. São Paulo tem vários jogadores que sabem fazer gols e espero ajudar", afirmou. "Meu objetivo é jogar bem e, assim, terei chances de voltar à seleção brasileira."