Leverkusen vence Mainz e encosta no Bayern; Dortmund tropeça

Um golaço de falta de Alejandro Grimaldo (48') deu a vitória do Bayer Leverkusen por 1 a 0 sobre o Mainz nesta terça-feira, pela 17ª rodada do Campeonato Alemão.

Foi a décima vitória seguida entre todas as competições do Leverkusen, atual campeão da Bundesliga.

Com o resultado, o time do técnico Xabi Alonso chega a 38 pontos e fica a um do líder Bayern de Munique, que na quarta-feira recebe o Hoffenheim.

O terceiro colocado na tabela é o Eintracht Frankfurt, que emendou a segunda vitória seguida ao golear o Freiburg por 4 a 1, com mais um gol do egípcio Omar Marmoush, cujo nome é especulado como possível reforço do Manchester City.

Com este 15º gol no campeonato, Marmoush se iguala no topo da artilharia com o inglês Harry Kane, do Bayern.

- Dortmund se afasta dos líderes -

Sem conseguir engrenar na Bundesliga, o Borussia Dortmund foi derrotado por 4 a 2 para o vice-lanterna Holstein Kiel, resultado que deixa a equipe ainda mais distante da luta pelo título.

Com 25 pontos, o Dortmund está a 14 do Bayern de Munique e a cinco do RB Leipzig (4º), que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões e na quarta-feira visita o Stuttgart.

Perdendo por 3 a 0 no intervalo, o time do técnico Nuri Sahin melhorou no segundo tempo, com gols de Gio Reyna (71') e Jamie Gittens (77'), mas longe de empatar, sofreu mais um gol nos acréscimos.

A derrota coloca pressão sobre Sahin, que só venceu um dos oito jogos disputados fora de casa no primeiro turno do campeonato (cinco derrotas e dois empates).

-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Holstein Kiel - Borussia Dortmund 4 - 2

Bayer Leverkusen - Mainz 1 - 0

Eintracht Frankfurt - Freiburg 4 - 1

Wolfsburg - B. Mönchengladbach 5 - 1

- Quarta-feira:

(14h30) Bochum - St Pauli

(16h30) Stuttgart - RB Leipzig

Bayern de Munique - Hoffenheim

Werder Bremen - Heidenheim

Union Berlin - Augsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 39 16 12 3 1 48 13 35

2. Bayer Leverkusen 38 17 11 5 1 41 23 18

3. Eintracht Frankfurt 33 17 10 3 4 40 24 16

4. RB Leipzig 30 16 9 3 4 28 22 6

5. Mainz 28 17 8 4 5 30 21 9

6. Wolfsburg 27 17 8 3 6 38 29 9

7. Freiburg 27 17 8 3 6 25 30 -5

8. Stuttgart 26 16 7 5 4 30 25 5

9. Borussia Dortmund 25 17 7 4 6 32 29 3

10. Werder Bremen 25 16 7 4 5 28 29 -1

11. B. Mönchengladbach 24 17 7 3 7 26 26 0

12. Union Berlin 17 16 4 5 7 14 21 -7

13. Augsburg 16 16 4 4 8 17 33 -16

14. St Pauli 14 16 4 2 10 12 20 -8

15. Hoffenheim 14 16 3 5 8 20 29 -9

16. Heidenheim 13 16 4 1 11 20 33 -13

17. Holstein Kiel 11 17 3 2 12 25 43 -18

18. Bochum 6 16 1 3 12 13 37 -24