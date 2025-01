Léo Linck é registrado no BID e está liberado para estrear pelo Botafogo

Oficializado como reforço do Botafogo para a temporada 2025, o goleiro Léo Linck teve o nome registrado nesta sexta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Regularizado, ele está liberado para estrear pelo clube carioca.

Ele está no clube desde o dia 16 de janeiro e vem realizando treinamentos sob a orientação do preparador de goleiros Marcelo Grimaldi, com quem havia trabalhado em Curitiba. Linck chega para ocupar a vaga deixada por Gatito Fernández, que foi para o Cerro Porteño, do Paraguai. O titular da posição segue sendo o goleiro John.