Inter Miami anuncia amistosos de pré-temporada no Peru e no Panamá

Messi (E) e Suárez (D) são os grandes nomes do Inter Miami.

O Inter Miami do argentino Lionel Messi anunciou nesta sexta-feira (10) mais dois amistosos de pré-temporada, que vão levar a equipe pela primeira vez ao Peru e ao Panamá.

— Estamos muito animados em revelar os cinco jogos contra adversários locais e internacionais nas Américas que vão nos preparar para o tão aguardado ano de 2025 — disse em comunicado o presidente de operações de futebol do clube, Raúl Sanllehí.

O elenco do Inter Miami iniciará oficialmente os trabalhos de pré-temporada no dia 13 de janeiro, e o primeiro amistoso será cinco dias depois, contra o América do México, em Las Vegas.