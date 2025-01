Guarani confirma chegada de Renan Bernabé, do Figueirense; volante é oficializado

O Guarani oficializou nesta terça-feira mais dois dos seus reforços já confirmados para a temporada 2025: o volante Daniel e o atacante Renan Bernabé. Ambos os atletas já estão integrados ao elenco do time de Campinas, sob o comando do técnico Maurício Souza.

Formado nas categorias de base de Botafogo e Red Bull Bragantino, o atacante Renan Bernabé, de 21 anos, estava há duas temporadas no Figueirense. No clube catarinense, Bernabé disputou as últimas duas edições da Série C do Campeonato Brasileiro e do Estadual, marcando nove gols.