Gavi renova com Barcelona até 2030

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira (31) a renovação do contrato do meio-campista Gavi até 2030, um dia após renovar com Pedri.

"O FC Barcelona e o jogador Pablo Páez Gavira 'Gavi' chegaram a um acordo para renovar o seu contrato, que o vinculará ao clube até 30 de junho de 2030", informou o Barça, que não especificou a cláusula de rescisão.

"Estou muito feliz por renovar com o clube do meu coração e espero que possamos dar muitas alegrias nesta temporada", disse o jogador da seleção espanhola numa mensagem nas redes sociais depois de prorrogar o seu vínculo como jogador do Barça.

O meio-campista andaluz chegou às categorias de base de La Masia vindo do Betis em 2015 e estreou no time titular no dia 29 de agosto de 2021, com pouco mais de 17 anos.

"Gavi é puro caráter, dinamismo e personalidade, acompanhados de grande técnica, inteligência defensiva e também capacidade goleadora, como comprovam os nove gols que marcou até agora", destacou a nota do clube.

Mas não foi um mar de rosas. O meio-campista ficou afastado por quase um ano devido a uma ruptura completa do ligamento cruzado do joelho direito e uma lesão associada ao menisco externo. Ele voltou em outubro de 2024 e vem ganhando peso no time desde então.

O clube catalão anunciou na quinta-feira a renovação de Pedri também até 2030 e na semana passada a do zagueiro uruguaio Ronald Araújo até 2031.