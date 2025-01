Djokovic vence Alcaraz de virada e se classifica para a semifinal do Australian Open

O primeiro set começou com o sérvio confirmando seu serviço e quebrando o de Alcaraz. No entanto, o espanhol logo devolveu a quebra. Ambos confirmaram seus saques até o nono game. Mais uma vez, prevaleceu Alcaraz, que na sequência fechou a parcial.

No set seguinte, Djokovic abriu 3 a 0 logo no começo. Alcaraz enfileirou os mesmos três games e empatou. No entanto, o sérvio conseguiu quebrar o espanhol no 10º game e empatou o confronto.