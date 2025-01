Como foram Djokovic, Alcaraz e os brasileiros na primeira rodada do Australian Open

Pontapé inicial entre os torneios de Grand Slam do ano, o Australian Open está nos primeiros dias, mas já apresentou grandes jogos. Nesta segunda-feira (13), o sérvio Novak Djokovic venceu o norte-americano Nishesh Basavareddy por três sets a 1 (4/6, 6/3, 6/4 e 6/2) e passou para a segunda rodada em Melbourne. Aos 37 anos, Djokovic tenta o 11º título do Australian Open.

Os brasileiros

São quatro atletas do país no Australian Open. Thiago Monteiro foi eliminado após derrota de virada para o japonês Kei Nishikori no domingo (12). O revés se deu por três sets a dois, com parciais de 4/6, 6/7, 7/5, 6/2 e 6/3.