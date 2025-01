Colômbia vence Bolívia (3-2) e alcança Argentina na liderança do Grupo B do Sul-Americano Sub-20

A Colômbia derrotou nesta quinta-feira (30) a Bolívia por 3 a 2 e alcançou a Argentina na primeira colocação do Grupo B do Sul-Americano Sub-20, torneio que é disputado na Venezuela e dá quatro vagas no Mundial da categoria.

Argentina e Colômbia lideram com sete pontos cada, faltando uma rodada para completar a chave, enquanto Brasil e Equador, que se enfrentam ainda nesta quinta, têm três cada um. A Bolívia se despediu sem pontuar.

Neiser Villarreal logo aos 2 minutos, com seu segundo gol no torneio, Kener González aos 14 e Jhon Montaño já na reta final (86') marcaram para os colombianos. Royner Benítez deu assistências nos dois primeiros gols. Jairo Rojas (60') e Mark Rodríguez (90'+4) marcaram para a Bolívia.

Argentinos e colombianos avançarão diretamente para a fase final do Sul-Americano Sub-20 caso haja um vencedor no segundo confronto do dia entre brasileiros e equatorianos.

Caso a partida termine empatada, o grupo será decidido no sábado com os duelos Brasil-Colômbia e Equador-Argentina, com a possibilidade de quatro seleções terminarem empatadas (com sete pontos cada).