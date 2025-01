O Brasil enfrenta o Equador na noite desta quinta-feira (30) pela quarta rodada do Sul-Americano Sub-20. A partida ocorre no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela.

O Brasil tem uma derrota e uma vitória na competição. Com três pontos, ocupa a quarta posição do Grupo B. O Brasil fecha a primeira fase no próximo sábado (1°), às 18h, contra a Colombia. Os três primeiros de cada grupo avançam para a etapa final.