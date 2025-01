Bayer Leverkusen alcança a sétima vitória seguida e cola no líder Bayern de Munique no Alemão

Com um gol de falta marcado por Grimaldo, o Bayer Leverkusen conseguiu dois importantes objetivos nesta 17ª rodada do Campeonato Alemão ao vencer o Mainz por 1 a 0 nesta terça-feira: além de obter o sétimo triunfo seguido, a equipe está a um ponto do líder Bayern de Munique na competição (38 a 39).

A equipe de Munique entra em campo nesta quarta-feira pela competição, enfrenta o Hoffeinheim e tem a chance de voltar a aumentar a diferença para o segundo colocado na tabela.

O Mainz, que buscava uma aproximação junto aos líderes do torneio acabou estacionado na quinta colocação. A equipe permanece com 28 pontos após o revés e tenta a reabilitação na próxima rodada diante do Unión Berlin no domingo. Um dia antes, o Bayer tenta manter o embalo diante do Borussia Monchengladbach.

Após primeiro tempo sem gols, o Bayer Leverkusen abriu o placar logo aos três minutos da segunda etapa. Grimaldo bateu falta com perfeição, acertou o ângulo e garantiu a vitória para os donos da casa.

Com a vantagem no marcador, a equipe do técnico Xabi Alonso passou a tocar a bola e atuar no erro do adversário. O Mainz até tentou partir para a pressão, mas desorganizado, não conseguiu romper o bom bloqueio defensivo do rival.

Mais três jogos completaram a rodada desta terça-feira pelo campeonato Alemão. O resultado mais surpreendente ficou por conta do Borussia Dortmund, que acabou derrotado pelo Holstein-Kiel por 4 a 2, fora de casa.