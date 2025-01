Atlético-MG anuncia a contratação do atacante Cuello até dezembro de 2028

O Atlético-MG anunciou na manhã desta quinta-feira a contratação do atacante Tomás Cuello. Ele já realizou os exames médicos e assinou um vínculo até dezembro de 2028.

O jogador foi adquirido junto ao Athletico-PR por cerca de 6 milhões de dólares (pouco mais de R$ 35 milhões) e a diretoria mineira aguarda agora a publicação do nome do atleta no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para definir a sua estreia.