TV argentina detalha divisão de bens de Wanda Nara e Mauro Icardi

Icardi e Wanda Nara ainda resolvem conflitos de divisão de bens, mesmo após separação.

A separação de Wanda Nara com o jogador Mauro Icardi foi repleta de polêmicas. Apesar de ambos estarem em outros relacionamentos atualmente, os conflitos estão longe de terminar. O novo capítulo ocorreu com o vazamento de um áudio em que ela especifica como e em que situação fez o atleta assinar a divisão de bens, mesmo antes da formalização do divórcio.

Nesta semana, Wanda Nara deu entrevista a Susana Giménez sobre a separação e reafirmou que Icardi teve um caso com María Eugenia "La China" Suárez. Porém, apresentadores da TV argentina LAM (América) compartilharam uma gravação em que ela se referia à sua separação de Icardi.

— Obriguei-o a assinar a divisão de bens, o que fiz no local — disse ela no áudio, mas sem saber quem é o destinatário da mensagem de voz. — Continuamos casados, não nos divorciamos, mas fiz a divisão de bens. Eu falei para ele "de agora em diante o que você ganha... eu continuo ao seu lado, ganho; Eu fiz você ganhar porque trouxe você para este clube". Estou fodi** por um idiota. Mas eu já fiz a divisão dos bens, então ao mínimo pego as malas (e vou) — seguiu a mensagem de Wanda Nara.

No mesmo áudio, ela afirma que seu objetivo era evitar um impasse na divisão do patrimônio, da mesma forma que viveu quando se divorciou do jogador Maxi López. Na ocasião, ela deixou o então companheiro para assumir o relacionamento com Icardi, amigo do casal.

— Com meu ex fiz o contrário, assinamos o divórcio porque eu estava com o Mauro e queria casar. Mauro era meu amigo e, se eu deixasse minha família e tudo por ele, eu sabia que era por algo sério, então queria o divórcio. Mas a divisão de bens demorou oito anos, para mim foi um trauma — afirma.

Wanda Nara se separou de López em 2013, após cinco anos de casamento e três filhos juntos. Apesar de toda a polêmica que envolveu a separação dos dois, atualmente ambos mantêm um vínculo cordial.

O divórcio deve ocorrer na Itália. Os apresentadores da TV argentina deram detalhes de como teria sido a divisão de bens. Wanda Nara teria mantido uma casa no Lago Di Como, na Itália, assim como um apartamento em Milão e quatro ou seis apartamentos no Chateau Edifício Libertador de Buenos Aires.

— Ela tem tudo e ele ficou com o dinheiro — disse a apresentadora Yanina Latorre. — Ela fica com os apartamentos, mas o dinheiro do aluguel é propriedade comum — complementou.