Torcida do Guarani se movimenta para pedir contratação de Mariano, do Atlético-MG

Desmotivada após o rebaixamento na Série C do Campeonato Brasileiro, a torcida do Guarani está se movimentando na rede social para pedir a contratação do lateral Mariano, que está em fim de contrato com o Atlético-MG.

Mariano tem 38 anos e pode até encerrar a carreira após o fim do Brasileirão. Pela equipe mineira, disputou 165 jogos e marcou um gol. Sua última partida foi na final da Copa Libertadores, no sábado. Ele entrou em campo no decorrer da partida e fez um grande segundo tempo apesar do vice-campeonato do clube mineiro diante do Botafogo.

O atleta foi revelado pelo clube campineiro, onde ficou de 2002 até 2006. Saiu para jogar no Ipatinga-MG. Passou ainda por Tombense, Cruzeiro, Fluminense, Bordeaux, da França, Sevilla, da Espanha, e Galatasaray, da Turquia.

Mariano tem contrato com o Atlético-MG até o fim do ano e ainda não foi chamado para renovar. O jogador já está livre para assinar um pré-contrato, mas dificilmente voltará ao clube que o revelou.