Técnico do Liverpool evita apontar data para retorno do goleiro Alisson

O técnico Arne Slot, do Liverpool, evitou apontar uma data para o retorno do goleiro Alisson ao time inglês. O jogador da seleção brasileira está machucado desde outubro e recebeu o apoio do treinador para fazer sua recuperação sem pressa, principalmente da boa fase vivida pelo clube na temporada europeia.

O treinador, contudo, arriscou uma projeção. E acredita que o brasileiro estará no gol do Liverpool antes do fim do ano. "Como eu sempre disse, a fase final de uma reabilitação é sempre o período em que você se sente como 'ok, ele está realmente lá ou precisa de dias extras?'. Mas ele estará no gol antes do final de dezembro se as coisas continuarem indo bem, como acontece agora."