Rayssa Leal enfrenta australiana e quatro japonesas na final do Super Crown

O skate feminino está perto do seu título mundial. Ocorreu neste sábado (14), no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a segunda parte da semifinal que definiu quem vai disputar o título da SLS Super Crown 2024. Este é o terceiro ano consecutivo que o evento acontece no país. A brasileira Rayssa Leal compõe o grupo das seis finalistas que brigam pelo título da temporada da Liga Mundial.