Mbappé marca, Real Madrid derrota Getafe e fica um ponto atrás do líder Barcelona no Espanhol

Apesar de criticado, atacante francês tem oito gols no campeonato. JAVIER SORIANO / AFP

Ainda sem os brasileiros Vinicius Júnior e Éder Militão, machucados, mas com Rodrygo, o Real Madrid se aproximou do líder Barcelona ao derrotar o Getafe por 2 a 0, neste domingo (1º), no estádio Santiago Bernabéu, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Bellingham e Mbappé fizeram os gols da partida.

O campeão mundial com a seleção francesa vem respondendo às críticas da imprensa e de parte da torcida com gols. Ele balançou as redes pela décima vez com a camisa merengue em 19 jogos, além de ter ajudado com duas assistências. Chegou-se a cogitar até mesmo sobre a saúde mental do atleta por causa das atuações aquém do esperado na atual temporada.

Mbappé, no entanto, marcou dois gols nos últimos três jogos, o que vem ajudando o Real Madrid a entrar na briga pela liderança do Espanhol. Com a vitória, a equipe merengue chegou aos 33 pontos, contra 34 do Barcelona, que tem um jogo a mais do que o seu rival.

Isso quer dizer que o Real Madrid poderá assumir a liderança da competição caso vença o jogo adiado com o Valencia. A partida ainda não teve a sua nova data confirmada pela La Liga.

O Real Madrid não teve um de seus melhores começos e demorou para criar chances de perigo e ameaçar o goleiro Soria. O meia Nyom, no entanto, facilitou a vida dos merengues ao cometer um pênalti em Rüdiger. Bellingham bateu com uma "cavadinha invertida" e mandou a bola no fundo das redes.

O gol rendeu mais liberdade ao Real Madrid, que chegou ao segundo com uma bela troca de passes. Bellingham dominou no meio de campo um passe de Valverde e lançou para Mbappé. O atacante driblou o marcador e chutou com o pé direito para fazer o segundo. O Getafe não reagiu e foi para o intervalo atrás do placar.

No segundo tempo, o árbitro chegou a marcar um pênalti sobre Mbappé, mas acabou mudando a decisão após ser chamado pelo VAR. Aos 7, o francês recebeu no meio e deu de cavadinha para Brahim Díaz. Na cara do gol, o atacante mandou por cima do travessão.

O domínio do Real foi mais evidente na segunda etapa, quando criou grandes jogadas de perigo. Aos 27, Mbappé chegou a tirar tinta da trave. O francês, inclusive, comandou as ações em uma partida discreta do brasileiro Rodrygo.

O Real Madrid ainda tentou uma pressão no fim para abrir ainda mais vantagem no marcador, mas o Getafe se preocupou apenas em se defender e conseguiu evitar uma goleada no Santiago Bernabéu.