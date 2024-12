Cruzeiro tem interesse em Fagner, do Corinthians

O Cruzeiro está buscando a contratação de Fagner, do Corinthians. O lateral-direito de 35 anos chegaria ao clube mineiro para ser opção a William . A informação foi noticiada em primeira mão pelo Canal do Samuel Venâncio e confirmada pelo ge.

As conversas iniciais entre as partes indicam que a negociação pode ser concretizada. O Cruzeiro quer contar com o lateral já para a pré-temporada da equipe nos Estados Unidos, que tem início no final da próxima semana.