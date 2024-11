Destaque do Strasbourg, da França, o volante Andrey Santos, de 20 anos admite ter um longo caminho pelo futebol da Europa. No entanto, ao fazer uma projeção da sua carreira em uma hipotética volta ao Brasil, ele colocou o Corinthians como parada obrigatória. E isso tem uma relação direta com uma promessa feita a sua mulher, corintiana declarada.