Max Verstappen viveu fortes emoções neste domingo no GP de São Paulo de Fórmula 1. Após um treino classificatório desastroso, no início do dia, o piloto da Red Bull esbanjou talento para se recuperar e vencer a corrida no Autódromo de Interlagos. Ao fim da disputa, o holandês classificou seu dia de "montanha-russa" e reclamou do novo asfalto do traçado paulistano.