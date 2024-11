Os jogadores do Atlético-MG deixaram o Brasil rumo à Argentina nesta quarta-feira sob enorme e confiante festa. Depois do último treino em solo brasileiro antes da decisão da Libertadores de sábado, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, contra o Botafogo, o time foi "abraçado" pela torcida. E fez questão de saudar os atleticanos.