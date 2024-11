Após mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, a situação do Guarani ficou praticamente irreversível. Após sofrer a derrota por 1 a 0 diante do Goiás, o goleiro Pegorari 'jogou a toalha' em relação ao rebaixamento. Entretanto, o técnico Allan Aal não adotou o mesmo discurso. Apesar do cenário, ele pediu frieza para o time fazer ao menos sua parte nos três últimos jogos.