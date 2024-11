A polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, voltou às quadras de tênis neste domingo (3) após dois meses de ausência com uma vitória de virada sobre a tcheca Barbora Krejcikova (13ª) por 4-6, 7-5, 6-2 em Riad, na Arábia Saudita, em sua estreia no WTA Finals.