A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, venceu com tranquilidade a russa Daria Kasatkina (N.9) em seu último jogo da fase de grupos do WTA Finals, nesta quinta-feira (7), mas acabou eliminada do torneio com a vitória da tcheca Barbora Krejcikova (N.13) sobre a americana Coco Gauff (N.3).