A vitória como visitante sobre o Bahia nesta quarta-feira fez o Palmeiras se aproximar ainda mais do líder Botafogo na classificação do Campeonato Brasileiro. Nesta rodada do fim de semana, a tabela reserva mais uma vez um jogo fora de casa para a equipe paulista. Para o meio-campista Rômulo, a desvantagem do fator campo vai ter de ser superada mais uma vez se o time quiser se manter vivo na luta pelo título nacional.