Pela primeira vez após o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, os membros do Conselho de Administração (C.A.) do Guarani e o executivo de futebol Rodrigo Pastana concederam entrevista coletiva no estádio Brinco de Ouro, para dar algumas explicações ao torcedor bugrino. Logo no início, o presidente do C.A. e presidente interino da diretoria executiva, Rômulo Amaro, começou pedindo desculpas pela queda.