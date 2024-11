Preocupado com os desfalques do Corinthians na retomada do Brasileirão, o técnico Ramón Díaz comandou treino neste domingo, sem dar folga ao elenco ao longo de todo o feriado. O treinador poderá ter até cinco baixas para a volta do campeonato, ao fim desta Data Fifa. O time paulista volta a campo na quarta-feira, às 11h, para enfrentar o Cruzeiro, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada.