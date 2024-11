Pedrinho revela negociação por venda da SAF do Vasco e investigação contra ex-dirigentes

A saída da 777 Partners do Vasco pode ser suprida por um novo dono da SAF do clube em breve. O presidente Pedrinho deu entrevista nesta quinta-feira garantindo que vem trabalhando duro para achar um novo investidor e que já tem conversas em andamento. O ex-jogador ainda disse que não tem intenção de seguir no comando do futebol e garantiu que o novo parceiro terá total autoridade. Ainda revelou investigação sobre ex-dirigentes que "quebraram" as finanças vascaínas.