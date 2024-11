O zagueiro Léo Ortiz comemorou seu retorno à Seleção Brasileira para os jogos contra a Venezuela, na próxima quinta-feira (14), fora de casa, e diante do Uruguai, no dia 19, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ele e o meio-campista Gerson, companheiro de Flamengo, se juntaram à delegação após conquistarem a Copa Betano do Brasil, nesse domingo (10), sobre o Atlético-MG.