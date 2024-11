O zagueiro Eder Militão sofreu neste sábado uma ruptura total do ligamento cruzado anterior, que afetou os meniscos, do joelho direito e terá que passar por cirurgia. O jogador de 26 anos já tinha rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e no processo de reabilitação ficou mais de 200 dias fora de campo.