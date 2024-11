Maurício festeja recuperação rápida e vê Palmeiras com 'cabeça boa' para sequência fora de casa

Contratado para reforçar o Palmeiras no meio desta temporada, Maurício vinha ganhando sequência no time até sofrer lesão no joelho e ter de ficar afastado. O jogador achou que o problema fosse grave e passível de cirurgia, o que foi descartado em exames de imagem. Titular na vitória contra o Grêmio, na rodada passada, deve mais uma vez aparecer na equipe com a ida de Estêvão para a seleção e vê o elenco com a "cabeça boa" para duas partidas longe do Allianz Parque.