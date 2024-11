A Argentina voltou a empatar o confronto com o Brasil pelos playoffs da Billie Jean King Cup, neste sábado, no Ginásio do Ibirapuera. Sem se intimidar com a torcida contra em São Paulo, Jazmin Ortenzi superou a brasileira Laura Pigossi por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1h32min de partida.