A vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez tirar um peso das costas dos jogadores do Palmeiras, que receberam as primeiras vaias pela temporada um tanto quanto atípica sob o comando do técnico Abel Ferreira, com eliminações precoces e 'apenas' o título do Campeonato Paulista.