A premiação da Bola de Ouro, realizada na última segunda-feira, em Paris, continua repercutindo. O espanhol Rodri foi o vencedor do cobiçado prêmio e Vini Jr, considerado franco favorito, acabou em segundo lugar. Revelado pelo Flamengo, o atacante do Real Madrid contou com o apoio de alguns atletas do clube carioca que contestaram a decisão.