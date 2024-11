Os jogadores do Santos fizeram enorme festa no gramado e nos vestiários do Couto Pereira pela vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba e o acesso à elite nacional. Neste domingo, superar o CRB vale o título da Série B, mas o volante João Schmidt prega respeito ao rival e pede pés no chão ao grupo. Utiliza até frase do ex-astro da NBA, Kobe Bryant, para evitar o clima de já ganhou.