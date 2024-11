O desentendimento entre Marcelo e Mano Menezes durante o empate do Fluminense com o Grêmio na última sexta-feira, 1, pelo Campeonato Brasileiro não foi o único acontecimento que repercutiu internacionalmente. A rescisão do lateral com o clube carioca, anunciada no sábado, também foi notícia nos jornais de outros países destacaram o fim melancólico da passagem do jogador que teve como auge a conquista da Copa Libertadores de 2023.