Com um dos ataques mais positivos da Série B do Campeonato Brasileiro, 54 gols, o Santos quer fazer valer a sua força ofensiva para cumprir o desejo do técnico Fábio Carille de confirmar o acesso com o título da competição. E para isso, o treinador santista tem um trunfo: o faro de gol da dupla Guilherme e Giuliano.