Futuro piloto da Sauber na Fórmula 1, no próximo ano, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o sexto colocado na corrida sprint do Catar, na pista de Lusail, neste sábado (30), e manteve a liderança do Mundial de Fórmula 2, que será decidida apenas na última etapa, nos Emirados Árabes Unidos.