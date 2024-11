Gabigol jogará no Cruzeiro em 2025. Após a conquista da Copa do Brasil sobre o Atlético-MG, o atacante fez a revelação de que não iria renovar seu contrato com o Flamengo. O time mineiro será o quinto da carreira do jogador de 28 anos. Mas, pela primeira vez, Gabigol defenderá uma equipe em processo de reconstrução, num contexto diferente do que viveu na equipe carioca.