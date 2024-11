O lateral Marcelo não é mais jogador do Fluminense. Após o empate em 2 a 2 contra o Grêmio, na última sexta-feira, 1, na qual entrou em conflito com o treinador Mano Menezes, o jogador se reuniu com a diretoria neste sábado e as partes entraram em acordo pelo fim do contrato do jogador que ia até dezembro de 2024. O clube carioca comunicou por meio de uma nota nas redes sociais a rescisão com Marcelo.