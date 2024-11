Satisfeito com a atuação do Flamengo na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, neste domingo, no Maracanã, o técnico Filipe Luís festejou a boa vantagem obtida para o confronto de volta da final da Copa do Brasil. O treinador exaltou a entrega de seus atletas em campo, mas sabe que ainda faltam 90 minutos para levantar a taça e, por isso, quer seu time com os pés no chão.